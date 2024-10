No alla maternità surrogata, Rossi: “Una legge che tutela donne e bambini”

Roma. “Finalmente una svolta storica, con questa legge appena approvata mettiamo definitivamente fine al mercato e al business dell’utero in affitto. Una pratica disumana e di sfruttamento delle donne”.

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, alla notizia dell’approvazione definitiva in Senato del Ddl contro la ‘Gestazione per altri’.

“Una promessa mantenuta da parte di Fratelli d’Italia, del Governo Meloni e di tutto il centrodestra, quella di mettere fine all’abominevole mercimonio del corpo delle donne e la tutela dei bambini. È stata, quella appena approvata, una norma di civiltà che tutela la dignità delle donne, dei bambini e di ogni essere umano”, conclude il deputato Fabrizio Rossi.