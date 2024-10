Venator, Simiani: “Dopo stoccaggio gessi rossi Governo si attivi per rilancio azienda”

Grosseto. “L’Autorizzazione integrata ambientale per i gessi rossi è un risultato significativo raggiunto grazie all’impegno della Regione Toscana. E’ ora necessario che il Governo si attivi concretamente affinché vi siano i presupposti per salvaguardare produzione e posti di lavoro dell’azienda Venator.

Mi riferisco in particolare all’intervento in sede comunitaria per estendere i dazi sul biossido di titanio importato dalla Cina per almeno cinque anni e garantire la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’azienda fino ad una reale ed efficace azione delle procedure antidumping”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sulla chiusura dell’iter autorizzativo dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per lo scarico dei gessi rossi nell’ex bacino fanghi Solmine al Casone, nel comune di Scarlino.