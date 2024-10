Venator, Rossi: “Regione firma le autorizzazioni per lo stoccaggio dei gessi rossi”

Firenze. “Questa mattina, nel corso della riunione per l’Autorizzazione integrata ambientale, la Regione Toscana ha ufficialmente concesso le autorizzazioni a Venator per il progetto di discarica permanente dei gessi rossi nel terreno del Comune di Scarlino”: è quando dichiara il deputato grossetano Fabrizio Rossi, componente della Commissione ambiente della Camera.

“Un passo fondamentale – prosegue Rossi -, che di fatto sblocca l’impasse che si era creata e aveva portato, da circa un anno, al blocco totale della produzione della fabbrica leader europea nella produzione per il biossido di titanio. Adesso che non ci saranno più impedimenti per non tornare a produrre, toccherà alla Venator e ai suoi vertici decidere”.

“Pertanto, ci auguriamo di rivedere in poco tempo le linee produttive di nuovo attive, dopo che le autorizzazioni permanenti allo stoccaggio dei gessi sono finalmente arrivate, così da dare risposte concrete e un futuro agli oltre 220 dipendenti, dei quali circa la metà sono in cassa integrazione a zero ore da quasi un anno“, conclude Fabrizio Rossi.