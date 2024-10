Balneari, Simiani: “Punti d’approdo penalizzati a rischio speculazione”

Grosseto. “I punti di approdo devono essere ricompresi tra la concessioni balneari e quindi messe a gara a partire dal 2027, anticipare i tempi sarebbe illogico e controproducente. Su questo tema ho presentato un emendamento insieme alla collega Simona Bonafè, ma vi sono proposte similari sottoscritte da deputati della Lega e Forza Italia: auspico quindi che questa modifica venga approvata”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani, sul Decreto Infrazioni, attualmente in discussione a Montecitorio.

“Forzare la mano, senza peraltro coinvolgere le comunità locali, rischia di aprire le porte ad iniziative non concertate che potrebbero compromettere la sostenibilità ambientale e stravolgere l’equilibrio sociale ed economico di interi territori. Mi riferisco in particolare a quanto sta accadendo a Talamone, nel comune di Orbetello, dove il bando per il nuovo porto turistico rischia di consegnare le concessioni a grandi gruppi a scapito di associazioni, residenti e villeggianti, senza peraltro avere garanzie certe sulle ricadute locali“: conclude Marco Simiani.