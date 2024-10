Fabrizio Rossi inaugura il suo ufficio parlamentare in città: “Ascolterò le esigenze dei grossetani”

Grosseto. “Un anello di congiunzione tra Roma e Grosseto“: con queste parole Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia Grosseto, ha definito il suo ufficio parlamentare, che ha inaugurato questa mattina al primo piano di corso Carducci 26, nel cuore della città.

“Durante la campagna elettorale per le politiche del 2022, avevo promesso che, nel caso in cui fossi stato eletto, avrei aperto un ufficio parlamentare a Grosseto – ha spiegato Rossi – per tagliare le distanze tra la Capitale e il capoluogo maremmano, oltre che per ricevere i miei concittadini e ascoltare le loro esigenze. Bene, adesso posso dire che ho mantenuto la promessa”.

“Un ufficio parlamentare era già stato istituito dal senatore grossetano Silvano Signori e mancava dalla nostra città da oltre 40 anni – termina Rossi -. Si tratta di un servizio che offro ai grossetani per ringraziarli del loro sostegno e della loro fiducia, non solamente in occasione delle elezioni politiche, ma anche di quelle amministrative, anche perchè senza il loro appoggio non sarei andato da nessuna parte”.