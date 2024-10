Strada del Cipressino, Rossi: “In arrivo 65 milioni grazie al Governo”

Grosseto. “E’ grazie all’accordo firmato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governatore della Toscana Giani, avvenuto lo scorso 13 marzo, che sono stati trasferiti da parte del Governo nazionale i fondi previsti nel Piano di Sviluppo e Coesione per mettere in sicurezza la strada del Cipressino, arteria che collega Grosseto al Monte Amiata e nota alle cronache, purtroppo, per i molti incidenti che si sono succeduti negli anni, alcuni dei quali anche mortali”. A dirlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della Commissione lavori pubblici della Camera dei Deputati.

“La genesi della strada del Cipressino – spiega Rossi – è lunga e in parte travagliata. Da sempre classificata come strada provinciale, e quindi di competenza della Provincia di Grosseto, negli anni è stata quasi sempre relegata in secondo o terzo piano da quest’ultimo Ente, anche per via della carenza di fondi dopo la riforma Del Rio. Davvero pochi e insignificanti sono stati gli interventi effettuati su questa strada da parte della Provincia di Grosseto negli ultimi 30/40 anni”.

“Adesso, la Provincia cede la strada alle competenze della Regione, che, grazie ai Fondi di Coesione e Sviluppo finanzia l’opera di messa in sicurezza e ammodernamento di questa importante infrastruttura della nostra provincia. Meglio tardi che mai. Questo Governo nazionale consente, attraverso i Fondi di Coesione e Sviluppo, che le infrastrutture avvicinino la Maremma all’Amiata. Questa rilevante strada di comunicazione sarà pertanto utile per tutto il comparto economico che ruota attorno al comprensorio amiatino e consentirà, così, di fare un rilevante passo in avanti alla nostra provincia”, conclude l’onorevole Fabrizio Rossi.