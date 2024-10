Parlamento europeo: il consigliere Ludovico Baldi partecipa ai lavori del Comitato delle Regioni

Grosseto. “Un importante scambio di idee sulle politiche locali che si svolgono nei vari paesi europei”.

Il consigliere comunale di Grosseto della Lista Vivarelli Colonna Sindaco, Ludovico Baldi, è rientrato dai lavori del Comitato delle Regioni del Parlamento europeo, cui ha partecipato come membro dello Yep, Young Elected Politicians, i giovani eletti nelle varie amministrazioni locali dell’Unione.

Una tre giorni per il giovane rappresentante, che aderisce a Nuovo Orizzonte Civico, che è iniziata con l’apertura del presidente del Comitato delle Regioni Vasco Cordeiro, che ha ricordato come “l’Europa ha necessità di rafforzarsi nel panorama mondiale e questo percorso deve essere sviluppato partendo dalle realtà locali, regionali e comunali”.

Temi che sono stati affrontati nel concreto e che possono ben adattarsi anche ad un Comune come quello di Grosseto.

Tra i punti chiave ⁠la transizione ecologica e industriale, che devono essere fatte con criterio, senza che ci siano stravolgimenti che possano portare a ritorsioni, ad esempio nella perdita dei posti di lavoro, il ⁠feedback positivo espresso al rapporto Draghi sulla competitività europea, il ⁠pieno sostegno all’Ucraina, assunto dopo aver ascoltato il sindaco di Kiev, il sostegno a Israele contro il terrorismo. Si è poi entrati nello specifico.

“Un panel importante per il nostro territorio – afferma Baldi – è stato quello sui fondi di coesione e di come possano essere utilizzati per avvicinare le aree rurali tramite il loro utilizzo nella transizione ecologica. È stato anche interessante anche il panel su come contrastare la marginalizzazione delle città tramite la coesione e quanto esse possano essere utili in campo energetico”.

Un tema, quello dell’energi,a che ha interessato molto Ludovico Baldi, che è ingegnere energetico.

“Abbiamo affrontato – afferma ancora – il caso studio di un quartiere di Copenhagen, Absalon, dove l’università ha creato un corso di studi in ingegneria per le biosoluzioni e quanto queste possano essere utili nel processo transitivo. Abbiamo poi analizzato il caso di un quartiere di Stoccolma innovativo, con distretti energetici e sostenibilità sociale di tali interventi, quindi comunità energetiche e ristrutturazioni di palazzi esistenti al posto di nuove costruzioni”.

Insomma per il giovane consigliere comunale di Grosseto il rientro è stato pieno di idee che potrebbero essere riproposte anche in Maremma. “L’Europa offre tante possibilità – conclude Baldi –, basta saperle cogliere. Dal confronto, inoltre, possiamo vedere come città come la nostra o zone rurali, come quella maremmana, se hanno la giusta visione possano diventare dei veri e propri laboratori di innovazione, che possono assicurare una crescita, anche economica, e, soprattutto, essere attrattivi per i giovani”.