Codice nautica, Simiani: “Con Salvini navi meno sicure, cambiare la norma”

Grosseto. “Purtroppo Matteo Salvini ne ha combinata un’altra delle sue: con il nuovo decreto ministeriale pubblicato nei giorni scorsi ha modificato il Codice della nautica rendendo più pericolose e rischiose le procedure di emergenza e soccorso in caso di naufragio. Le imbarcazioni, anche navigando oltre le 12 miglia marine, non dovranno infatti più dotarsi delle zattere di altura per il salvataggio, fino ad oggi obbligatorie.

Si tratta di strumenti spesso indispensabili per salvare le vite umane in pochi e concitati momenti e che sono dotate di dispositivi di allarme e di sicurezza che consentono di potere rimanere in mare aperto ed essere individuate con maggiore precisione dai soccorsi. Questa scelta incomprensibile e dalle conseguenze imprevedibili mette anche a rischio molte imprese del Paese, ed in particolare della provincia di Grosseto, che da anni producono le zattere, vanto del Made in Italy per innovazione e sicurezza nautica.

Questo decreto va cambiato: l’Italia è da sempre in prima linea per la sicurezza in mare e per la tutela della vita e una riduzione così drastica degli standard di sicurezza è inaccettabile. Su questa vicenda presenterò un’interrogazione parlamentare”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sui contenuti del decreto ministeriale sul Regolamento di modifica del codice della nautica da diporto.