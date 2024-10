Salario minimo, Fratelli d’Italia: “Gori ha preso un clamoroso abbaglio”

Grosseto. “Sul salario minimo il consigliere comunale Giacomo Gori ha preso un abbaglio clamoroso”: è quanto afferma Lorenzo Lauretano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Grosseto, in risposta all’articolo apparso sulla stampa da parte del consigliere comunale pentastellato.

“Partiamo innanzitutto dalla definizione che ha fornito Gori riguardante il mio intervento in aula – puntualizza Lauretano -. Il collega parla di ‘creatività istituzionale’, definizione abbastanza fantasiosa di quella che si chiama ‘teoria economica classica’. Teoria degnissima di essere rappresentata e portata a conoscenza della cittadinanza, oltre ad essere l’unica ricetta economica a non essere mai stata implementata nel Paese”.

“Venendo invece alla questione del salario minimo – prosegue Lauretano -, quanto detto dal rappresentante dei 5 Stelle è una mezza verità. Infatti, quando Gori dice che ‘Il salario minimo non fa aumentare l’inflazione’, citando fonti Ocse, salta scientemente la parte che riguarda la produttività di un’economia”.

“Infatti – spiega il consigliere di Fratelli d’Italia –, un’economia ad alta produttività può permettersi di avere un minimo salariale senza incorrere nell’inflazione. L’economia italiana, seppur in miglioramento dall’insediamento del Governo Meloni, resta purtroppo a bassa produttività e, dunque, non paragonabile ad altri Paesi che hanno adottato la misura del salario minimo, vedasi la Germania. D’altro canto ci siamo evidentemente scordati dell’ormai vetusto meccanismo della scala mobile, che adeguava i salari al livello dei prezzi per sterilizzare l’inflazione. Meccanismo abolito trent’anni fa, proprio perché, avendo l’Italia una bassa produttività, il meccanismo continuava a far aumentare e nello stesso tempo rincorrere il livello dei salari all’inflazione galoppante dell’epoca”.

“Non mi aspetto certamente dal Movimento 5 Stelle che abbracci la teoria economica classica, né che smetta di proporre misure ‘socialisteggianti’. Ricordiamo che si parla dello stesso Movimento che ha creato il famigerato super-bonus, che ha creato un buco nelle casse dello stato di più di 100 miliardi di euro. Miliardi, purtroppo, buttati sulle spalle dei cittadini italiani. Rivendico dunque la scelta di aver votato contro la mozione sul salario minimo. Importante è stimolare la produttività, solo così si potrà avere un aumento naturale dei salari”, conclude Lauretano.