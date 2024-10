Fabrizio Rossi in visita al Parco delle Colline Metallifere: “Eccellenza del territorio da valorizzare”

Roma. “Il Parco delle Colline Metallifere, che comprende i territori di sette Comuni della provincie di Grosseto, uno di Siena e due di Pisa, è un vero e proprio distretto a 360 gradi: culturale, geologico, minerario, di archeologia industriale, ma anche di turismo, nel quale i propri siti sono integrati con le risorse naturalistiche e paesaggistiche, con le strutture museali e con esempi dell’architettura e dell’arte medievale”.

A dirlo è l’onorevole Fabrizio Rossi, componente della commissione ambiente della Camera dei Deputati, a margine dell’incontro istituzionale avvenuto iericon il presidente del Parco Fabiola Favilli, i consiglieri Luca Grisanti e Ezio Puggelli, la direttrice Alessandra Casini e la segretaria Maria Rinaldo, nella sede di Gavorrano.

“La salvaguardia del patrimonio geologico, archeo-minerario, la qualità delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, unite al valore delle testimonianze archeologiche e agli importanti esempi di architettura ed arte, ne fanno un’area protetta politematica caratterizzata da un paesaggio unico e ricco di complessità. Un luogo ideale per vivere un turismo unico che segue il tema conduttore della riscoperta delle miniere e del lavoro nel sottosuolo, che racconta quasi 300 milioni di anni di storia geologica della Terra.

Un Parco che ha aderito alla Rete mondiale dei Geoparchi Unesco. Tutelare, recuperare e conservare per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici i siti e i beni connessi all’attività mineraria è un elemento fondamentale per il territorio e la nazione. Quindi, ben venga l’attività svolta nel tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con l’attività estrattiva e nel contempo promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale come quello che stanno portando avanti la presidenza e il CdA del Parco”, conclude Fabrizio Rossi.