Trasferimento cavalli dal Cemivet, Rossi: “Decisione incomprensibile”

Grosseto. “Al momento, risulterebbe solo il trasferimento dal Cemivet di alcune fattrici e puledre che saranno trasportate a Monte Libretti. Scelte, quest’ultime, che non condividiamo e che abbiamo da sempre avversato, nonostante i comandi militari interessati abbiano sempre accompagnato questa scelta, senza ascoltare le istanze e le rimostranze del territorio.

Diatribe interne che non comprendiamo, quando da oltre 100 anni la presenza del Cemivet è stata sinonimo di eccellenza e tradizione per questo territorio. Come parlamentare del territorio e come Fratelli d’Italia continueremo a chiedere di sospendere questa decisione che, ricordiamo a tutti, affonda le sue radici negli anni passati”.

È quanto afferma il deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.