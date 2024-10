Laguna di Orbetello: continua l’iter per la nascita del Consorzio

Grosseto. “Il percorso verso lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello sta facendo significativi passi avanti. Dopo aver conferito il mandato al relatore per la normativa specifica riguardante la laguna, il prossimo passo sarà l’ultima votazione in Commissione Ambiente della Camera. Questo rappresenta un momento cruciale per il futuro della laguna, poiché la normativa è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione di un ecosistema tanto delicato quanto essenziale per il nostro territorio”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani.

“Una volta completato l’iter legislativo, il Consorzio diventerà parte integrante della nostra comunità, contribuendo attivamente alla protezione e alla gestione del territorio – continua Simiani –. Ciò permetterà una governance condivisa e responsabile delle risorse naturali e delle attività dei consorziati, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, che mirano a bilanciare esigenze ambientali, economiche e sociali”.

“Il coinvolgimento del Consorzio rappresenta un passo decisivo verso una gestione più partecipativa e coordinata, favorendo la collaborazione tra enti pubblici, privati e la cittadinanza. L’obiettivo primario è garantire la conservazione della biodiversità e la sostenibilità a lungo termine della laguna di Orbetello, salvaguardandone il valore ecologico e culturale per le generazioni future”: conclude Marco Simiani.

“La proposta di legge istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, organismo che si dovrà occupare, tramite un apposito Consorzio, di tutta la gestione della laguna, verrà effettuata in Commissione legislativa e non in Aula“.

Lo annuncia in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario della proposta di legge, al quale è stato demandato il compito di relazionare in Commissione legislativa.

“Il testo unificato, quindi, avrà un iter molto più veloce rispetto a una discussione in Aula per essere approvato. Finalmente, siamo davvero in dirittura d’arrivo per la nuova gestione della laguna orbetellana“, conclude Fabrizio Rossi.