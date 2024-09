La Lega organizza gazebo di solidarietà per sostenere Salvini: “Iniziativa apprezzata dai cittadini”

Grosseto. “Tanta gente ai nostri gazebo per dare un sostegno morale a Matteo Salvini, che rischia il carcere per aver difeso i confini della patria da un’invasione indiscriminata e senza controllo”.

A dichiararlo è Massimiliano Baldini, commissario provinciale della Lega.

A Baldini fa eco il segretario regionale del partito del Carroccio, Luca Baroncini: “Siamo estremamente soddisfatti di quanto accaduto in questo fine settimana, visto che moltissime persone si sono avvicinate ai nostri gazebo per firmare a sostegno di Matteo Salvini, sotto processo per la questione Open Arms. In tanti, hanno anche chiesto informazioni dettagliate sulla vicenda che vede coinvolto il nostro segretario federale, il quale rischia sei anni di carcere per aver fatto il suo dovere, ovvero difendere i confini del nostro Paese ed evitare speculazioni e infiltrazioni della malavita sulla pelle di questi disgraziati.”

“Sono stati in molti – conferma Baldini – che, a seguito delle spiegazioni ricevute, hanno deciso di dare la propria solidarietà con un gesto tangibile, iscrivendosi per la prima volta al nostro partito. Ritengo che questa sia la conferma che la Lega è tuttora particolarmente apprezzata dai toscani e che, pur nel rispetto della dignità e della vita umana, siamo tutti stufi di essere invasi da persone che non hanno alcun diritto di asilo e che, quasi sempre, vanno a ingrossare le fila della delinquenza e dello spaccio, oppure finiscono sfruttati da imprenditori senza scrupoli e spesso conniventi con la malavita”.

“Cogliamo l’occasione – concludono Baroncini e Baldini – per ricordare che saremo presenti anche nel prossimo week-end in tantissime piazze della Toscana e anche a Grosseto, dove ci aspettiamo ancora entusiasmo e solidarietà nei confronti di Salvini e del suo operato, che fu pienamente coerente con il mandato ricevuto dagli italiani”.