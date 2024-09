Ospedale Misericordia, Azione: “No ai parcheggi a pagamento”

Grosseto. Azione Grosseto esprime “la propria preoccupazione e contrarietà verso la soluzione individuata dalla Asl Sud Est di rendere a pagamento i posteggi dell’ospedale Misericordia di Grosseto”.

“Azione da sempre si batte per investimenti maggiori nella sanità, ma le relative risorse non devono essere trovate prendendole dalle tasche degli utenti fragili quali malati e i loro familiari – continua la nota del partito -. Investire nella realizzazione dei posteggi e nel renderli pienamente fruibili è una decisione giusta, come realizzare questo investimento profondamente sbagliato. La decisione presa sembra inoltre non tener conto che l’ospedale di Grosseto è l’unico riferimento per gli utenti della provincia di Grosseto, che è molto vasta e con collegamenti pubblici non adeguati. Gli utenti della provincia, con la decisione presa, verranno a subire una ulteriore discriminazione: pagare il viaggio e pagare anche il posteggio”.

“Azione invita gli organi preposti della Azienda Usl Toscana Sud Est a rivedere la decisione e comunque, in ogni caso, ad un confronto pubblico per determinare la tariffa, la sua modulazione – termina il comunicato –, il numero degli stalli riservati alle categorie esenti”.