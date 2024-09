Nomine Anci, Fratelli d’Italia: “Congratulazioni a Baccetti e Petrucci per incarichi”

Grosseto. “Congratulazioni a Simonetta Baccetti, consigliere comunale di Grosseto e presidente della terza Commissione, ed a Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano, per i nuovi incarichi all’interno di Anci Toscana“: a dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

Sia Baccetti che Petrucci, nel corso del congresso regionale dell’Anci Toscana che si è tenuto a Firenze lo scorso 18 settembre, sono stati nominati, rispettivamente, nel Consiglio regionale toscano, mentre il sindaco di Semproniano è stato nominato tra i delegati della Toscana che prederanno parte allaAssemblea nazionale dell’Anci, che si terrà a Torino dal 20 al 22 novembre, che sarà chiamata ad eleggere il prossimo presidente nazionale dei Comuni italiani.

“L’Anci rappresenta tutti i Comuni italiani, dai piccoli borghi alle grandi città – dichiara Luciano Petrucci –, con il ruolo di tutelare gli interessi dei Comuni e di promuovere lo sviluppo locale, e al tempo stesso svolge un ruolo fondamentale per la nostra nazione. Sarà mia cura, in qualità di delegato al congresso nazionale, di rappresentare i Comuni della Toscana per l’elezione del prossimo presidente nazionale dell’associazione”.

“Affronto questo nuovo impegno – dichiara Simonetta Baccetti – con l’entusiasmo di sempre, cercando di onorare al meglio questo incarico, come sempre, nell’interesse dei cittadini e della comunità tutta”.

“Quindi, dopo la prestigiosa e importante nomina del sindaco di Piombino Francesco Ferrari alla vicepresidenza dell’Anci della Toscana, Fratelli d’Italia, per la provincia di Grosseto, incassa altri due importanti incarichi” conclude Minucci.