Dl Sicurezza, Simiani: “Il Governo criminalizza anche la Street Art”

Grosseto. “Repressione, nuovi reati e nessun dialogo, soprattutto con i giovani: questa è la destra di governo che ha respinto un mio ordine del giorno al Decreto Sicurezza che avrebbe consentito la creazione di un fondo nazionale per valorizzare la ‘street art’ come strumento di lotta al degrado, miglioramento del decoro pubblico e volano di coesione e rigenerazione sociale.

Questa iniziativa voleva incentivare e mettere a sistema tutte quelle iniziative locali e regionali da tempo attive nel nostro Paese, ultima in ordine di tempo in provincia di Grosseto denominata ‘Green Art Maremma‘. In questi anni i progetti hanno interessato, con esiti sorprendenti e straordinari, comunità guidate sia dalla destra che dal centrosinistra, come ad esempio la Regione Lazio, ma evidentemente l’ottusità di questo governo è tale da ripudiare anche i buoni risultati ottenuti dai loro amministratori locali”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani sul suo ordine del giorno, sottoscritto anche dalla deputata Dem Sara Ferrari.