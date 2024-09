Castagne, il Pd: “Il Mef blocca le legge, ma lo staff del Ministro Lollobrigida costa di più”

“Il Ministro Giorgetti ha scritto, nero su bianco, che per il settore castanicolo non sono disponibili nemmeno 2,5 milioni di euro nel 2024 e la legge per rilanciare uno dei settori chiave per l’economia montana e dei territori marginali ė stata bloccata; tutto questo nel miserabile silenzio del Ministro dell’agricoltura Lollobrigida, che per il suo staff personale spende oltre 2 milioni di euro all’anno. Il Governo Meloni preferisce assumere gli amici che approvare un volano per sostenere la multifunzionalità agricola e rilanciare un comparto fondamentale per contrastare il dissesto idrologico e garantire quindi la tutela del patrimonio ambientale”: è quanto riporta una nota congiunta di Marco Simiani, del capogruppo Pd in Commissione Ambiente (primo firmatario della PdL) e Stefano Vaccari, capogruppo del Pd in Commissione Agricoltura, sull’iter della sua proposta di legge ferma da mesi a Montecitorio

“La destra ha ancora una volta mortificato il lavoro del Parlamento che aveva raggiunto una sintesi apprezzabile sul testo. Si sarebbe trattato di un provvedimento capace di valorizzare un prodotto tradizionale del territorio italiano, incentivare le imprese del settore che si occupano di raccolta e trasformazione e garantire la corretta manutenzione del patrimonio boschivo. Non ci arrendiamo e presenteremo questa proposta come emendamento alla Legge di bilancio”: conclude la nota.