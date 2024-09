Decreto Salva Casa, il centrodestra: “Svolta per norme del settore costruzioni”

Grosseto. “L’esecutivo Meloni, con il provvedimento adottato a fine luglio, ha avuto coraggio a dare risposte in materie tecniche come quella riguardante il comparto dell’edilizia”.

È quanto dichiara il deputato grossetano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, componente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e assessore all’urbanistica del Comune di Grosseto, intervenendo al convegno “Prime riflessioni sul decreto Salva Casa“, che si è svolto oggi al Polo universitario grossetano e organizzato dagli Ordine degli ingeneri, dall’Ordine degli architetti e dal Collegio dei geometri della provincia di Grosseto con l’Università di Siena, alla presenza dell’onorevole Erica Mazzetti e di importanti relatori del settore.

“Il Dl Salva Casa – commenta Rossi – è un provvedimento legislativo che va nella direzione giusta, come reclamato da tempo da parte dei professionisti del settore (ingegneri, architetti, geometri, paesaggisti, ecc), ma anche da imprese edili e cittadini, che apporta semplificazioni, snellimento della burocrazia e regole di buon senso”.

“L’ho definito un rammendo importante, non è una rivoluzione, ma sicuramente apre il varco ad una più ampia riflessione sulla materia ‘urbanistico-edilizia’ – spiega Rossi –. Infatti, la normativa ha il grande merito di sbloccare le molteplici situazioni edilizie fermate dall’eccessiva rigidità delle norme, aprendo così a sanatorie per lievi difformità. Tra l’altro, proprio in attuazione della nuova normativa, gli uffici comunali dell’assessorato all’edilizia privata del mio Comune hanno completato, primi in tutta la Toscana, quattro pratiche edilizie in attuazione della nuova normativa”.

“Le novità contenute nel Dl Salva Casa sono davvero molteplici – spiega Rossi -: si va dai requisiti minimi di abitabilità, con le unità immobiliari che passano da 2,7 metri di altezza minima a 2,40, alla superficie delle abitazioni, che scende a 20 mq per un single e a 28 mq per due persone. Un sistema, questo, che sicuramente aiuta e va incontro al problema abitativo, soprattutto nelle grandi città, consentendo di rimettere sul mercato unità abitative che spesso rimanevano nel così detto ‘limbo’, andando, anche in questo caso, nella direzione di evitare un inutile consumo di suolo a fronte di unità immobiliari che rientreranno sul mercato. Inoltre, anche il cambio di destinazione d’uso degli immobili diventerà più semplice, attraverso il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale, che sarà consentito. È stata ampliata la così detta categoria di ‘intervento edilizio libero’ per gli immobili e sanatorie per lievi difformità urbanistiche, ammettendo una tolleranza costruttiva dal 2% al 6% per le difformità, con procedura semplificata per la sanatoria delle medesime. Tali norme saranno utili per sbloccare e sburocratizzare le tantissime pratiche edilizie ferme nei nostri uffici comunali. Infine, altro elemento molto importante della norma è quello dell’eliminazione parziale della ‘doppia conformità’, nel rispetto del ruolo di controllo che rimane sempre alla Pubblica Amministrazione, prevedendo adeguate sanzioni pecuniarie per chi non rispetta le regole”.

“Cittadini, professionisti e imprese possono quindi contare di un ottimo strumento che ci auguriamo porterà benefici notevoli. A partire dal nostro territorio.”, conclude Fabrizio Rossi.

Il commento di Erica Mazzetti

“La situazione normativa del settore costruzioni oggi è molto complessa e confusionaria. Il Salva Casa ha rappresentato un primo passo avanti, non totalmente risolutivo ma concreto, voluto dal Governo di centrodestra e ampliato grazie all’esame parlamentare”.

A dichiararlo è l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia e presidente intergruppo parlamentare del Progetto Italia, nel corso del convegno ‘Prime riflessioni sul decreto Salva Casa’ al Polo universitario di Grosseto.

“Abbiamo risolto alcuni dei punti più critici e ostativi per cittadini, imprenditori e professionisti. Seppur in parte, si è superata anche la doppia conformità, soprattutto per gli immobili ante-1977, anche per difformità di varianti sostanziali. Altro punto rivoluzionario del Salva Casa è il cambio di destinazione d’uso, che, nel testo originario, era senza opere edilizie, ora riguarda anche le opere con relativo atto abilitativo da regolamento comunale, come è giusto che sia quando si parla di trasformazione della destinazione. Quanto all’altezza si sana già a 2,40 anziché a 2,70 metri, date anche le peculiarità del Paese. All’inizio, non ero molto convinta dei monolocali di 20 mq e dei bilocali 28mq, soprattutto perché credo che la qualità dell’abitare sia fondamentale – spiega Mazzetti -, ma ho compreso la ragione sociale dietro questa scelta, vista l’emergenza abitativa e la flessibilità richiesta a molte persone per studio e lavoro”.

“Anche quella per la tolleranza – illustra ancora Mazzetti – è stato una modifica fondamentale, passando dal 2% a una più flessibile dal 2% al 6%”. Oggi è fondamentale fare una ricognizione su tutte le norme in vigore, nazionali e regionali, spesso conflittuali e superate. Pertanto, fondamentale lavorare, come sto facendo da mesi con gli operatori del settore, su un testo unico delle costruzioni con legge delega e basato su dei principi univoci a livello nazionale, con chiarezza e certezza sul rapporto Stato-Regione, che comprenda congiuntamente edilizia e urbanistica, non più disgiunte. Solo così si supera la stratificazione delle norme presenti dal 1942 ad oggi. Ciò è fondamentale anche per la rigenerazione urbana, ma è impossibile ad oggi senza l’abrogazione della legge urbanistica 1950 del 1942 basata su un’espansione contrapposta urbana a differenza di oggi quando dobbiamo rigenerare”.

“Non devono più esserci dei vuoti normativi, ma nemmeno norme in eccesso o conflitto tra poteri, altrimenti ci saranno altri ‘casi Milano’ in tutta Italia, bloccando investimenti e opportunità decisive di modernizzazione del territorio e del patrimonio urbano. Bisogna che siano chiari i compiti dello Stato e quali quelli della Regione per dare certezze e stabilità. Sicuramente, edilizia e urbanistica devono andare di pari passo – termina Mazzetti -. Un ringraziamento ad Alessandro Antichi, ex sindaco, che mi ha coinvolto nell’iniziativa”.