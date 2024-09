Status di “Città balneari”, Spadi presenta la mozione: “Necessario disegno di legge nazionale”

Grosseto. La consigliera regionale del Pd Donatella Spadi presenta una mozione per sollecitare un disegno di Legge a sostegno dello status di “Città balneari” o “Comunità marin” per quelle località costiere che si contraddistinguono per avere un’elevata presenza turistica stagionale.

“L’obiettivo di questa mozione – dichiara Donatella Spadi – è quello di supportare le principali destinazioni balneari della Toscana per definire al meglio il futuro delle nostre coste”.

“Le città costiere rappresentano un’importante risorsa per il turismo; sono destinazioni privilegiate per milioni di turisti che ogni anno le visitano e contribuiscono in modo significativo all’economia territoriale, grazie alla combinazione di bellezze naturali, attrazioni marittime e un’ampia offerta turistica. Con questa mozione – prosegue la consigliera del Pd Spadi – chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi nei confronti del Governo, avanzando preliminarmente la questione nella Conferenza delle Regioni, affinché si possa giungere quanto prima all’adozione di un disegno di legge nazionale finalizzato a riconoscere lo status giuridico di ‘Città balneare” o ‘Comunità marina’ per tutte quelle realtà che, in rapporto al numero di residenti, si contraddistinguono per avere un’elevata presenza turistica stagionale.

Questo riconoscimento può fornire gli strumenti economici, amministrativi ed urbanistici, in analogia a quanto previsto, ad esempio, per i Comuni montani, per affrontare in modo adeguato le sfide connesse alla pressione turistica, alla tutela ambientale e allo sviluppo economico.

Queste città, nonostante una popolazione residente che spesso non supera i 15.000 abitanti, ospitano milioni di turisti durante la stagione estiva con una forte disparità tra residenti stabili e presenze turistiche stagionali. Questo crea una pressione significativa sulle infrastrutture e sui servizi pubblici e si traduce in una domanda di servizi essenziali, come la gestione dei rifiuti, la viabilità, la sicurezza e la sanità, che spesso non riescono a soddisfare adeguatamente le necessità durante i periodi di alta stagione. La stessa gestione del demanio marittimo necessita di risorse continue per la manutenzione e la protezione delle coste e richiede interventi spesso costosi e non sostenibili dalle sole amministrazioni comunali. Nonostante l’importanza del turismo balneare, queste località sono chiamate ad affrontare queste sfide senza una normativa adeguata che ne riconosca formalmente lo status giuridico di ‘Città balneare’ o di “Comunità marina’”.

“Per questo – conclude Donatella Spadi – credo che la Regione Toscana debba spendersi con forza verso il Governo per addivenire all’approvazione di una disciplina normativa speciale e di uno status giuridico specifico per le città balneari.”