Polo universitario, Simiani: “Necessario legame più forte tra didattica, cultura e società”

Grosseto. “Nella nostra provincia, gli indici formativi e culturali sono tra i più bassi della nostra regione. Proprio per questo la Fondazione Polo universitario grossetano rappresenta uno strumento indispensabile per creare una rete virtuosa tra alta formazione, ricerca scientifica e territorio. In vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’ente, previsto nelle prossime settimane, è fondamentale proseguire il lavoro svolto dalla presidente Papponi Morelli, ma allo stesso tempo garantire, attraverso un mandato esplicito dei soci, un ruolo più attivo e centrale della Fondazione come punto di raccordo tra sistema educativo, incluse le scuole tecniche come gli Its, comparto imprenditoriale, offerta culturale e specificità locali,” dichiara il deputato grossetano del Pd Marco Simiani.

“Le potenzialità del territorio sono enormi e diversificate, ma, per valorizzarle appieno, le tre missioni del Polo universitario devono procedere di pari passo. Soprattutto la cosiddetta ‘Terza Missione’, che è l’insieme delle attività su cui l’università può entrare in relazione diretta con la società, affiancando le attività didattiche tradizionali. Infatti, la promozione della didattica e l’interazione con le comunità scientifiche devono essere affiancate da un dialogo continuo con i gruppi sociali, al fine di creare ricchezza, occupazione di qualità e promuovere una crescita sociale e culturale concreta e diffusa. Non possiamo permetterci di perdere tempo, considerate le difficoltà che il nostro territorio affronta in termini di sviluppo e crescita. Leggendo l’articolo 2 dello statuto, emerge chiaramente come la Fondazione Polo universitario grossetana possieda tutte le potenzialità per rilanciare davvero l’intera provincia. La crescita formativa dei nostri giovani è fondamentale per produrre ricadute positive, sia sociali che economiche, in grado di sostenere lo sviluppo del territorio. È giunto il momento di aprire il dibattito: è in gioco il futuro della provincia e della città di Grosseto,” conclude Marco Simiani.