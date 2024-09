CasaPound, Simiani: “A Grosseto presidio Anpi contro i neofascisti”

Grosseto. “CasaPound incarna perfettamente la violenza, l’antisemitismo e il razzismo della destra, nonostante gli episodi di criminalità siano continuamente difesi da esponenti nazionali di Fratelli d’Italia.

Per questo motivo l’evento promosso da una grande alleanza di associazioni, sindacati e partiti, che si terrà al Parco Ombrone di Grosseto, dal titolo ‘Agitiamoci’, contro il raduno nazionale di CasaPound, rappresenta un presidio irrinunciabile di democrazia, libertà e diritti. La Toscana è una terra libera, dove i diritti di inclusività e cittadinanza sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo, sia sociale che economico”: quanto dichiara il deputato del Pd Marco Simiani, annunciando la sua presenza all’evento, in programma domani, venerdì 6 settembre.