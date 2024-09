“No all’autonomia differenziata”: il gazebo dell’Anpi torna in piazza per la raccolta firme

Grosseto. L’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, in occasione della settimana in cui è presente la ricorrenza dell’armistizio che nel 1943 decretò la fine dell’alleanza del Regno d’Italia con il Terzo Reich di Hitler, come di consueto conferma il proprio punto d’incontro in piazza per informare l’opinione pubblica riguardo le attività e le proposte dell’Anpi, ente morale che sin dal 1944, ad occupazione nazifascista ancora in corso, contribuisce quotidianamente all’affermazione dei valori democratici ed antifascisti alla base della nostra Repubblica.

“Un punto d’incontro messo a disposizione delle cittadine e dei cittadini per iscriversi o rinnovare la propria adesione all’Anpi e per sottoscrivere la richiesta del referendum abrogativo della legge Calderoli che istituisce la cosiddetta autonomia differenziata su base regionale – si legge in una nota dell’associazione grossetana -. Da giovedì a domenica sarà sufficiente portare un documento personale di identità in corso di validità per dare maggiore forza ad una richiesta popolare che proviene trasversalmente da tutta Italia contro una legge che divide l’Italia e danneggia sia il sud che il nord, impoverisce il lavoro, compromette le politiche ambientali, colpisce l’istruzione e la sanità pubblica, smantella il welfare universalistico, penalizza i comuni e le aree interne, aumenta la burocrazia e complica la vita alle imprese, frena lo sviluppo”.

“Nel corso delle quattro giornate in piazza con l’Anpi sarà inoltre possibile firmare l’appello nazionale ‘Mai più fascismi! – Applicare la Costituzione e sciogliere CasaPound ed i gruppi fascisti!’ (https://chng.it/9TMWcnpFFp) lanciato dalla Grande Alleanza democratica ed antifascista per la persona, il lavoro e la socialità per ribadire, una volta per tutte, il deciso no delle cittadine e dei citadini al raduno fascista in programma in Maremma proprio in questa prima settimana di settembre – prosegue il comunicato -. Anche per questa ragione il gazebo della sezione ‘Carla Nespolo’ farà una breve pausa nel pomeriggio di venerdì 6 settembre quando andrà in scena l’evento ‘Agitiamoci – Mai più fascismi 2024’ della Grande Alleanza democratica ed antifascista, in programma al Parco Ombrone di via Leoncavallo a Grosseto, così come nel pomeriggio di sabato 7 in cui è opportuno segnalare la consueta partecipazione di una nutrita delegazione dell’Anpi al Pride Toscana 2024 in programma quest’anno a Lucca”.

“Ritornare con il nostro gazebo, nella piazza più importante del capoluogo maremmano, in queste giornate dall’evidente valore simbolico e civile − spiega Daniela Castiglione, presidente della sezione ‘Carla Nespolo’ di Grosseto −, rappresenta per tutti noi un appuntamento della memoria intesa come elemento fondativo della nostra comunità. La scelta verso la democrazia e la libertà compiuta da tanti giovani ottant’anni fa ha consentito a tutti noi di vivere non condizionata dalla violenza e dalla dittatura. Come Anpi siamo e saremo sempre impegnati a difendere e ricordare il valore di quelle scelte coraggiose in piazza, tra la gente”.

Nelle giornate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre il gazebo sarà a disposizione della cittadinanza durante la mattinata dalle 9 alle 13. Inoltre, in occasione della giornata di domenica 8 settembre, il gazebo della sezione “Carla Nespolo” sarà operativo, sempre in piazza Dante Alighieri, dalle 16 alle 20.

Per avere maggiori informazioni sulle giornate del tesseramento e sulle altre iniziative organizzate a Grosseto dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattare la sezione all’indirizzo e-mail GrossetoANPI@gmail.com o visitare la pagina social www.Facebook.com/GrossetoANPI.