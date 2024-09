“Agitiamoci”: la Grande Alleanza democratica organizza il concerto “Mai più fascismi”

Grosseto. La Grande Alleanza democratica ed antifascista invita tutti a partecipare al concerto “Agitiamoci”, del 6 settembre, alle 17, al Parco Ombrone di Grosseto.

“È confermata la serenità riguardo all’evento, ribadendo che le lettere anonime non preoccupano gli organizzatori: sarà una giornata di festa, musica e cultura contro l’odio – si legge in una nota della Grande Alleanza democratica ed antifascista -. L’evento, organizzato da numerose associazioni, sindacati, e partiti, inizierà alle 17 con una maratona di esibizioni ispirate al pensiero antifascista di Antonio Gramsci. L’iniziativa, prevista per l’8 settembre con ospiti come Andrea Joly ed Agnese Pini, è stata posticipata per favorire una partecipazione più ampia. Siamo determinati a proseguire con questo evento, che riafferma il nostro appello ‘Mai più fascismi’. Siamo pronti a vivere una giornata sicura e gioiosa, aperta a tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo”.

Di seguito il quadro della composizione in Maremma della Grande Alleanza democratica ed antifascista: Anpi, Arci, Cgil, Cobas, Comitato No autonomia differenziata, Coordinamento per la Democrazia costituzionale, Grosseto Città Aperta, Italia Viva, Legambiente, Libera, Movimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Socialista Democratico Italiano, Partito Socialista Italiano, Rete dei Numeri Pari – Working Class Hero OdV, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana, Uil.