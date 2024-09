Chiara Vazzano è il nuovo assessore al sociale: “Darò il massimo per aiutare i grossetani”

Grosseto.“Sono molto emozionata per questo incarico di rilievo e sono onorata della fiducia riposta in me dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.

Con queste parole Chiara Vazzano, 60 anni, commenta la sua nomina ad assessore a sociale, politiche della casa e rapporti con il Coeso del Comune di Grosseto, figura rimasta vacante dopo che il sindaco ha revocato le deleghe all’ex assessore Sara Minozzi, esponente della Lega.

Chiara Vazzano, membro del consiglio del Parco della Maremma e dell’associazione Nuovo orizzonte civico, ex iscritta alla Lega di Grosseto, con cui si era candidata alle elezioni amministrative del 2021, è laureata in psicologia clinica all’Università La Sapienza di Roma.

Il neo assessore ha dedicato la sua vita e la sua carriera al volontariato e al sostegno delle persone in difficoltà. Dal 2018 collabora attivamente con il Comitato per la Vita, svolgendo attività di supporto alle madri in situazioni di vulnerabilità. Non solo: il suo impegno è tangibile anche nel mondo dello sport. Nel 2022 è stata parte dell’associazione Veterani dello Sport con un interesse particolare verso gli sportivi con disabilità. Dallo stesso anno è inoltre socia dell’Associazione Arma Aeronautica.

La sua attività di volontariato si articola tra l’altro anche nella partecipazione a membro attivo in numerose associazioni, fino al supporto di iniziative di aiuti umanitari destinati a popolazioni colpite da eventi calamitosi, sia in Italia che all’estero.

“Da sempre credo nel volontariato e nel terzo settore – ha continuato Vazzano –. Questo assessorato rappresenta un impegno stimolante e gravoso, ma sono sicura che con il supporto della Giunta e del sindaco svolgerò il mio compito nel miglior modo possibile. Attualmente, sono impegnata come consigliere del Parco della Maremma, un ambito in cui ho trovato un gruppo di lavoro coeso che si impegna al massimo per tutelare questo patrimonio ambientale. Ho deciso di lasciare la Lega e di entrare in Nuovo orizzonte civico perchè non avevo più uniformità di vedute con gli esponenti del Carroccio. Nel Noc ho trovato persone che conosco da tempo e, grazie al lavoro di Claudio Pacella, è stato creato un gruppo unito ed affiatato”.

“Ho esaminato circa dieci curriculum relativi alla candidatura per assessore al sociale – ha spiegato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e credo di aver scelto la miglior persona possibile relativamente al periodo storico che stiamo attraversando. Grazie a Chiara Vazzano, vogliamo dimostrare che anche il centrodestra sa occuparsi del sociale in modo egregio. Il nuovo assessore ha una laurea in psicologia clinica, si occupa di volontariato da tempo e fa parte dell’associazionismo locale: quindi, ha un background di tutto rispetto per quanto riguarda il sociale. Accogliamo Chiara Vazzano a braccia aperte e con lei supereremo i dissidi del passato all’interno della coalizione”.

“Grazie al suo lavoro, garantiremo servizi sociali sempre più elevati – ha continuato il sindaco –: vi assicuro che la nostra Giunta e la nostra coalizione sono più compatte che mai. Con il mio ruolo di presidente del Coeso e con Chiara Vazzano questo ambito migliorerà sensibilmente. Ringrazio l’assessore uscente per il lavoro svolto”.

“La lista civica Vivarelli Colonna sindaco ha dimostrato di essere una forza calma, abbiamo risolto in tempi brevi la questione della nomina dell’assessore al sociale, decisione che è stata condivisa da tutta la coalizione di centrodestra, compresa la Lega – ha sottolineato l’avvocato Roberto Baccheschi, coordinatore della lista civica Vivarelli Colonna sindaco -. In questo momento, nel Consiglio comunale la componente civica è preponderante e ha portato una ventata innovativa. La nostra coalizione è coesa, ha un’armonia interna che non può essere minimamente scalfita. Ci sono state delle piccole tensioni all’interno della maggioranza, ma non hanno portato ad alcuna conseguenza. Vogliamo completare il mandato senza farci infastidire da nessuno e stiamo già lavorando per vincere le prossime elezioni amministrative e fare la storia, con il terzo mandato consecutivo del centrodestra a Grosseto”.

“Vogliamo ribadire, con Chiara Vazzano, che il centrodestra non è inferiore al centrosinistra in alcun ambito, neppure nel sociale”, ha concluso Baccheschi.

“Oggi inizia la seconda stagione del secondo mandato di Vivarelli Colonna – ha evidenziato Claudio Pacella -. La sostituzione di un assessore è una questione normale all’interno di un’amministrazione comunale. La maggioranza è coesa e non può far a meno delle componenti civiche, che danno un apporto determinante in Consiglio comunale. Condividiamo in pieno la scelta del sindaco di puntare su Chiara Vazzano: il suo, più che un assessorato, sarà un servizio alla città, in particolar modo alle persone fragili. Da oggi parte la sfida per le prossime elezioni amministrative. La Giunta attuale e la maggioranza hanno tutte le carte in regola per vincere ancora e continuare a governare la città, dopo aver portato il nome di Grosseto in giro per l’Italia grazie ad una politica concreta”.