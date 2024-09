Autobus, Simiani: “Numerosi episodi di violenza al personale, ma Governo assente”

Grosseto. “Pieno sostegno allo sciopero indetto dalle associazioni sindacali della mobilità in Toscana contro i ripetuti episodi di violenza che hanno colpito i conducenti di autobus e tram e che stanno mettendo a serio rischio l’incolumità dei lavoratori”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani sulla mobilitazione previsto per giovedì 5 settembre.

“Si stanno susseguendo in maniera impressionante le aggressioni verso i dipendenti del trasporto pubblico locale: ben 13 negli ultimi mesi e soltanto 6 ad agosto. Le politiche del Governo Meloni in materia di sicurezza, tanto sbandierare dalla destra, si sono rivelate soltanto misure inutili e controproducenti. Quello del trasporto pubblico locale è un settore completamente abbandonato dalla maggioranza: tagli alle risorse per la mobilità, mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, a cui si aggiungono ora continui episodi di violenza al personale”: conclude Marco Simiani.