Il Pd: “Il Comune lascia i balneari da soli, per la categoria solo incertezze”

Grosseto. «Per i balneari il Comune ha servito sul tavolo solo tante incertezze per il futuro. Nel prossimo Consiglio comunale arriveranno risposte a una mia interrogazione per capire se all’amministrazione interessano più gli imprenditori del territorio o preferisce seguire i dettami di un Governo che ancora deve fare le leggi a loro sostegno».

A dichiararlo è il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Grosseto, Davide Bartolini.

«Sembra proprio, in effetti, che a Grosseto nel recepire la direttiva Bolkenstein sulle concessioni balneari, si sia fatta un po’ di confusione. Il paragone con Castiglione della Pescaia non regge più – dichiara Bartolini –: loro hanno regolarizzato tutto e hanno fatto un passo in avanti. Noi due indietro».

Il settore è da tempo vittima di una serie di leggi proroga che hanno spesso contribuito a creare più incertezza che sicurezze. «Con la delibera di Giunta 527 del 28 dicembre 2023, il Comune, dopo aver detto di aver firmato i nuovi atti suppletivi nel 2021, ha accettato il differimento del termine di scadenza delle concessioni come da legge 118 del 2022 – dichiara Bartolini –. Puntando sull’arrivo di una legislazione nazionale che decida e faccia chiarezza, ma che ancora non c’è».

«Quali sono le ragioni oggettive di questo differimento del termine di scadenza delle concessioni– chiede Bartolini –. Il Comune ha fatto tutto quello che doveva fare come anche darne adeguata pubblicità?»

«A Castiglione della Pescaia, amministrazione presa come esempio dall’amministrazione grossetana, non è successa la stessa cosa. Il Comune di Castiglione ha fatto la procedura, sfruttando appieno la legge 145 del 2018 senza ulteriori differimenti allo stato, ma facendo riferimento alla normativa Bolkenstein – evidenzia Bartolini -. Ha fatto nuove assegnazioni con una gara pubblica, un avviso pubblico, non solo sul sito. Ha stilato poi un elenco dei partecipanti, pubblicato per 20 giorni, poi ha proceduto alle assegnazioni, che saranno tali fino al 2033 per tutti. Per 4 stabilimenti si dovrà vedere pare, ci sono state manifestazioni di interesse differenti dalla concessione già in essere».

«Il Comune di Grosseto si fa forte che la procedura rispetta tutti i requisiti, come quella di Castiglione – dichiara Bartolini -, ma qui si arriva al 31 dicembre 2024, e poi? Il Comune ha risposto anche all’Agcom dicendo che le procedure rispettano le procedure di libero mercato come dice la Bolkenstein che metterebbe al sicuro nei prossimi anni, però allo stesso tempo accetta la legge nazionale che ferma tutto alla fine di questo anno».

«Tutto i nuovi atti suppletivi delle concessioni firmati nel 2021 si rimettono in discussione – conclude Bartolini -. Saranno annullate? Gli stabilimenti andranno in gara, ma con le nuove linee direttive dello stato. E quali sono? Non esistono. Il Comune ha chiuso il settore in un limbo di assoluta incertezza. Le garanzie per gli imprenditori e concessionari sono a zero. Se il Comune si sentiva forte di aver tutelato le concessioni con questi atti suppletivi, non si spiega perché non sia andato avanti e abbia rifiutato di accettare le prescrizioni della legge 118 2022. Se l’amministrazione ritiene di aver tutelato i concessionari, perché l’ha sottoscritta? L’inefficacia politica qui si somma a quella amministrativa, c’è una grave mancanza di coraggio dell’amministrazione che promuove il turismo tramite video sui social, ma che lo ferma negli atti comunali».