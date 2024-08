Nuovo carcere, Rossi: “Consegnate le chiavi dell’ex caserma, avanti con il progetto”

Grosseto. “Il carcere di Grosseto, situato da sempre nel centro storico della città, non è più adeguato sia per il personale della Polizia penitenziaria, sia per i detenuti, pertanto da tempo Ministero e Governo lavorano per la costruzione del nuovo carcere da circa 400 detenuti, con tutte le caratteristiche richieste dalle attuali normative, nella nuova area dell’ex caserma ‘Barbetti'”.

È quanto afferma il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, dopo il sopralluogo effettuato stamattina assieme ai rappresentanti della Camera penale di Grosseto, per verificare le condizioni del carcere maremmano.

“Stamattina, durante la visita al carcere di via Saffi a Grosseto – annuncia Rossi –, è arrivata l’ottima notizia riferita da parte della dirigenza e dal comandante Marco Gabbrini che sono state consegnate le chiavi dell’ex caserma ‘Barbetti’ alla direttrice di Grosseto e alla polizia penitenziaria”.

“Lo stesso Ministro della giustizia Nordio – precisa Rossi – aveva più volte ribadito, parlando del Dl Carceri, della necessità di costruire nuove strutture detentive per combattere il problema del sovraffollamento, citando in più di una occasione proprio il progetto di rigenerazione urbana dell’ex caserma ‘Barbetti’ di Grosseto”.

“Pertanto – spiega il deputato -, la notizia della consegna delle chiavi alla direttrice del carcere fa si che presto inizieremo a lavorare al progetto per il nuovo carcere assieme agli uffici del Dap. Un progetto che andrà a riqualificare un’area molto importante che si trova alle porte della città. Area che occupa circa 15 ettari, composta da circa 32 edifici, per una superficie di circa 30.000 metri quadrati, dove verrà creato il nuovo Polo penitenziario, moderno e funzionale, che sarà in grado di migliorare la situazione carceraria sia in provincia di Grosseto che in Toscana“.

“Fratelli d’Italia, con il sottoscritto e il sottosegretario Andrea Del Mastro, sta lavorando da tempo a questa operazione, che riguarda il nuovo carcere grossetano. Grazie alla sensibilità del Ministro Nordio e dell’esecutivo, si accorciano i tempi di realizzazione di questa nuova struttura, esempio nazionale di riqualificazione urbana, da un lato, e risposta al sovraffollamento carcerario, dall’altro.” conclude Fabrizio Rossi.