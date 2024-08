Giustizia, Simiani: “Coinvolgere comunità e associazioni sul nuovo carcere”

Grosseto. “La riconversione dell’ex caserma militare in una struttura carceraria deve essere una reale opportunità per la città di Grosseto, per l’amministrazione penitenziaria e per i detenuti coinvolti e non l’ennesima passarella elettorale.

Stamani la dirigenza ha ufficializzato la consegna delle chiavi alla direttrice Morrone ed il nuovo progetto entra in una fase cruciale. Occorre quindi che sia da subito concertato con la comunità locale e con tutti gli attori preposti, per costruire le possibili attività di recupero per i detenuti assieme a tutto il sistema associativo. Per questi motivi chiederò, coinvolgendo i parlamentari del territorio, un incontro urgente con gli enti territoriali, il Dap ed il garante regionale dei detenuti: con l’obiettivo di inaugurare un percorso condiviso che consenta al nuovo penitenziario di ospitare attività formative e di recupero integrate e correlate alla detenzione”: è quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani sulla visita ai locali che ospiteranno il nuovo carcere organizzata oggi, mercoledì 28 agosto, dalla Camera penale di Grosseto.