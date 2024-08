“Sciogliere CasaPound e i gruppi fascisti”: l’appello raccoglie 5mila firme

Grosseto. In appena una settimana è stato raggiunto ed ampiamente superato il traguardo delle 5000 firme a supporto dell’appello nazionale sulla piattaforma Change.org (https://www.change.org/p/mai-più-fascismi-applicare-la-costituzione-e-sciogliere-casapound-ed-i-gruppi-fascisti) rivolto dalla Grande Alleanza democratica ed antifascista al Ministero dell’Interno ed al Presidente del Consiglio per “lo scioglimento, immediato, di CasaPound e delle altre organizzazioni fasciste”.

“Un appello che ha rapidamente coinvolto, nonostante il periodo agostano, cittadine e cittadini che non si rassegnano a dover subire nel 2024 anche l’oltraggio di un raduno fascista in un Paese che probabilmente non è ancora riuscito a fare pienamente i conti con la dittatura ed il regime di Mussolini – si legge in una nota della Grande Alleanza democratica ed antifascista – . Esattamente cento anni dopo il ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti, sequestrato e assassinato da sicari fascisti il 10 giugno 1924 ,i cui resti vennero fatti rinvenire il successivo 16 agosto nella macchia romana, tutte le realtà aderenti alla Grande Alleanza democratica ed antifascista per la persona, il lavoro e la socialità attendono una risposta chiara dal Governo e dalla politica nazionale sull’applicazione della legge e della dodicesima disposizione finale della Carta costituzionale: ‘E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista’. Cento anni fa il Governo fascista ebbe paura della collera popolare e vietò persino i funerali pubblici per il martire socialista, ucciso su mandato di Mussolini dai sicari guidati da Amerigo Dumini e Albino Volpi”.

“Cento anni dopo, con la storia che ha definitivamente condannato le violenze, le stragi e gli orrori del ventennio fascista che condusse l’Italia al disastro della guerra, donne ed uomini liberi e democratici si ritrovano insieme a chiedere a gran voce al Ministero dell’Interno ed al Presidente del Consiglio di non avere esitazioni e sciogliere, a norma di legge, sia CasaPound che le altre organizzazioni che si dichiarano apertamente fasciste – termina il comunicato -. Giorgia Meloni, come cittadina democratica ed al contempo quarta carica della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, è chiamata a dare un segnale chiaro e inequivocabile nel ricordo di Giacomo Matteotti, di Giuseppe Di Vagno, di don Minzoni, dei fratelli Rosselli e delle innumerevoli vittime di una ideologia criminale chiamata fascismo.

Ecco il quadro della composizione in Maremma della Grande Alleanza democratica ed antifascista: Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Cobas, Coordinamento No Autonomia differenziata, Coordinamento per la Democrazia costituzionale, Grosseto Città Aperta, Italia Viva, Legambiente, Libera, Movimento 5 Stelle, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Socialista Democratico Italiano, Partito Socialista Italiano, Rete dei Numeri Pari – Working Class Hero OdV, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana, UIL.