Balneari, Simiani: “Sciopero contro il Governo, che adesso rimane in silenzio”

Grosseto. “Lo sciopero massiccio dei balneari è la clamorosa conferma dell’incapacità di questo Governo, che solo ed esclusivamente per scopi elettorali ha illuso per anni intere categorie lasciandole adesso senza alcun indennizzo. Su questa catastrofe, che ha un solo responsabile e si chiama Giorgia Meloni, si registra oggi soltanto l’imbarazzo dei tanti esponenti di destra, che avevano cavalcato le proteste con toni populisti, ma che adesso si nascondono nell’assoluto silenzio“: è quanto dichiara il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani.