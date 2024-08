Simiani: “Multiutility dei territori è il futuro, quotazione in borsa non è la soluzione”

Grosseto. “La Multiutility è oggi necessaria e non rinviabile per superare la frammentazione dei servizi pubblici della Toscana, creando sinergie tra i territori, ottimizzare le risorse per aumentare l’efficienza e la qualità delle prestazioni e garantire la transizione ecologica”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.

“Va colmato un ritardo storico rispetto a regioni come Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte o Veneto e promossa una trasformazione economica e logistica su scala industriale per produrre innovazione, incentivare investimenti e creare occupazione, valorizzando al tempo stesso le esperienze delle singole realtà locali. La quotazione in borsa non può essere adesso la soluzione, vista la delicatezza della materia in discussione. Oggi dobbiamo costruire la Multiutility dei territori, dove non solo dobbiamo valorizzare le esperienze locali, ma anche aprire con le attuali partnership una discussione costruttiva e propositiva per l’interesse di tutte le realtà toscane.

Dobbiamo, con i partner industriali, continuare a investire in infrastrutture, impianti e intervenire sui costi, ormai troppo alti, delle tariffe. Questa è la priorità, per confermare le indicazioni che provengono dalle direttive e dai regolamenti europei e per ottenere tutte le possibili performance dell’economia circolare. Ecco perché non possiamo chiudere la porta a quelle aziende che hanno investito e che hanno deciso di continuare a investire nei servizi pubblici locali della Toscana. È il tempo di costruire una vera politica industriale, valorizzando le partecipazioni pubbliche che i Comuni detengono, anche utilizzando quegli asset patrimoniali che saranno interessati al progetto territoriale e toscano”: conclude Marco Simiani.