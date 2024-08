Tirrenica, Simiani: “Traffico congestionato, ma da Salvini solo scuse ridicole”

Grosseto. “I flussi record di traffico (oltre 757mila auto) per l’esodo estivo che stanno paralizzando la dorsale tirrenica, certificati peraltro da Anas, rendono ancora maggiormente necessaria la realizzazione rapida della nuova strada e lo stanziamento delle risorse necessarie, annunciate dal Governo Meloni, ma mai erogate nonostante alcuni lotti siano già cantierabili. Le scuse di Matteo Salvini, che ormai è stato giustamente definito il peggior Ministro delle infrastrutture della storia della Repubblica, sono francamente ridicole: ultima in ordine di tempo i troppi turisti presenti nel nostro Paese. Ma le giustificazioni sono ancora peggio: l’immobilismo dei precedenti esecutivi; detto da lui, che con la Lega è stato al Governo oltre 5 anni sugli ultimi 7, fanno francamente sorridere”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, che ha inserito la Strada Stradale Aurelia tra i collegamenti viari maggiormente congestionati.