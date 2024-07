Simiani: “Laguna al collasso, ma da Ministero nessuna indicazione sulla richiesta d’emergenza”

Roma. “Dal Ministero dell’ambiente nessuna indicazione su come risolvere l’emergenza nella laguna di Orbetello e soprattutto nessuna tempistica certa sul via libera definitivo alla legge sul Consorzio, nonostante siano passati mesi dalla trasmissione del testo unificato bipartisan della Commissione. Continuiamo a perdere tempo, mentre migliaia di pesci seguitano a morire, il settore ittico è in ginocchio e la stagione balneare e turistica rischia il fallimento. Orbetello e la sua laguna non possono più aspettare”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sulla risposta alla sua interrogazione su tale tematica svolta oggi, mercoledì 31 luglio, alla Camera.