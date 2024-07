Referendum su autonomia differenziata e salario minimo: al via la raccolta firme dei 5 Stelle

Grosseto. Il Movimento 5 Stelle in piazza per la doppia raccolta delle firme: proposta di legge “Disposizioni per l’istituzione del salario minimo” e il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Giovedì promo agosto, dalle 19 alle 22, in piazza Dante a Grosseto, il consigliere Giacomo Gori in qualità di autenticatore, insieme ad alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle, si metteranno disposizione della cittadinanza per la raccolta delle firme su due argomenti molto importanti.

“Sarà inoltre l’occasione, per chi lo vorrà, di acquisire informazioni in merito a questi due provvedimenti – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle -.Sul salario minimo, nell’attesa che il Parlamento discuta e approvi la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, abbiamo protocollato una mozione che impegnerebbe il Comune di Grosseto, qualora approvata, a far applicare il salario minimo a tutti i soggetti economici che avranno rapporti con l’amministrazione e le società partecipate. Per quanto riguarda invece la legge sull’autonomia differenziata, riteniamo che la raccolta firme per il referendum abrogativo sia determinante per la tenuta delle istituzioni, tale e tanta è l’assurdità di una riforma che farà del male al nostro Paese, qualora non venga eliminata”.

“Invitiamo i cittadini a fermarsi e firmare – termina il comunicato -. Cinque minuti per salvaguardare la dignità dei lavoratori e la casa di tutti noi, ossia la Repubblica italiana”.