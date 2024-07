Referendum autonomia differenziata: banchetto del Comitato per la Democrazia costituzionale in centro

Grosseto. Il Comitato per la Democrazia costituzionale di Grosseto, in occasione del mercato settimanale di giovedì 1° agosto, dalle 9 alle 12, continuerà la raccolta delle firme per la richiesta del referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata, “che vuole spaccare l’Italia in venti republichette inefficienti, aprendo una voragine nei conti pubblici e aumentando ulteriormente le divisioni tra regioni ricche e regioni povere. Verrà effettuato un volantinaggio informativo al mercato”.

Le cittadine e i cittadini potranno firmare alla libreria Palomar gentilmente concessa al Comitato. Per firmare è necessario avere un documento valido di riconoscimento (carta di identità o patente di guida).

Nei prossimi giorni il Comitato per la Democrazia costituzionale comunicherà il calendario dei prossimi banchetti.

È in corso sulla piattaforma del Ministero della giustizia, appena resa disponibile, la raccolta delle firme per via telematica. In questo caso è necessario avere lo Spid.

“Ad oggi le firme raccolte on line in 6 giorni sono 339.678, pari al 67,94% dell’obbiettivo delle 500.000 firme valide necessarie: una crescita imponente al ritmo di 50.000-60.000 firme al giorno – prosegue il comunicato del Comitato –. Vuol dire che il problema della disuguaglianze territoriali e sociali esasperate dalla legge Calderoli è molto sentito nella società. Il Governo Meloni per conflitti interni alla maggioranza ha permesso questa ‘fuga in avanti’ della Lega di Calderoli con i propri desideri secessionisti di sempre. Il rischio elevato di essere sconfitti dal Sì al referendum per abrogare l’autonomia differenziata (i sondaggi danno una propensione al voto del 55%, quindi il quorum è raggiungibile), si somma a quello della possibile sconfitta sulla legge autoritaria e sgangherata sul premierato”.