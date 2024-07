Skate park, Capone: “L’assessore ammette che il progetto è stato sbagliato”

Grosseto. “Il progetto dello skate park è stato sbagliato sin dall’inizio”: questa la risposta dell’assessore Riccardo Ginnanneschi all’interrogazione a firma Pd oggi in Consiglio comunale a Grosseto.

E la consigliera Gabriella Capone risponde all’assessore: “Abbiamo buttato via soldi pubblici, abbiamo visto l’inaugurazione in pompa magna. Oggi grazie a quest’ interrogazione, ci viene detto che l’area ha problemi manutentivi e gestionali. Se non avessimo interrogato la Giunta, qualcuno se ne sarebbe occupato? Intanto però abbiamo un luogo degradato in più, che rovina il Parco Giotto, già compromesso, e la beffa è che si tratta di un impianto nuovo. Che sia demolito e ripristinato velocemente perché torni uno spazio nella disponibilità dei cittadini”.

E nel suo post sulla sua pagina Facebook, la consigliera dem chiede direttamente alla città:“Dato che probabilmente l’area skate park verrà spostata altrove, voi al suo posto cosa ci vorreste?”.