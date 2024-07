Scansanese, Gabrielli: “La Provincia ha promesso che intensificherà i controlli”

Grosseto. Amedeo Gabbrielli, consigliere provinciale di Forza Italia Ppe, prende atto della risposta del presidente della Provincia, Francesco Limatola, alla sua interrogazione, con la quale domandava come poter garantire più sicurezza sulla Strada provinciale Scansanese (S.P. 159).

“Il presidente della Provincia ha dichiarato di condividere che la strada oggetto dell’interrogazione è ad alta incidentalità ed è spesso oggetto di errate condotte da parte degli utenti e che, pertanto, è necessario intervenire con un’azione di repressione e con maggiori controlli da parte degli organi preposti ed indicati dall’articolo 12 del Codice della strada – spiega Gabbrielli -. Il presidente ha inoltre comunicato che lo scorso 18 luglio la Provincia di Grosseto, durante un incontro promosso dalla Prefettura alla presenza dei rappresentanti della Polizia Stradale e Polizia Municipale, nonché dei rappresentanti dei 28 Comuni della provincia, la provincia si è impegnata ad assumere un ruolo di coordinamento ed a redigere una proposta, di concerto con la la Prefettura, per incrementare l’attività di controllo della velocità degli utenti e le condotte errate in tutte le strade della provincia, ed in particolare sulla strada oggetto all’interrogazione”.

E’ auspicio del consigliere Gabbrielli che “il piano possa realizzarsi quanto prima e che garantisca risultati importanti”.