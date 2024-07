Tirrenica, Rossi: “Competenza passa da Sat ad Anas, Governo pronto a finanziare i lavori”

Roma.“Il tratto di superstrada della SS1 Aurelia da San Pietro a Palazzi-Tarquinia, meglio conosciuto anche come Corridoio tirrenico, finalmente trova una soluzione definitiva con il passaggio da Sat ad Anas dei progetti grazie al Dl infrastrutture. La diatriba decennale si conclude e si può guardare con fiducia al futuro dell’arteria stradale“.

È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, che, dopo aver relazionato sulla dichiarazione di voto sul Dl Infrastrutture, ha presentato un Ordine del giorno che è stato accolto dal Governo.

“La SS1 Aurelia – prosegue Rossi – è stata inserita come priorità nazionale nel libro bianco dalle Camere di commercio Toscane e da Uniontrasporti anche a causa dell’elevata mortalità riscontrata nel corso degli anni, con picchi di traffico e la presenza di tratte ancora a singola carreggiata, con numerosi accessi privati diretti in strada e connessioni a raso, assenza di guard rail, determinando criticità notevoli per la sicurezza del deflusso stradale. Sarà Anas con i suoi progetti acquisiti da Sat Spa, a dover porre in essere i lavori di adeguamento e, con l’approvazione del mio Ordine del giorno, il Governo si è impegnato a mettere le risorse affinché si realizzino intanto i lotti i cui progetti sono esecutivi”.

“In passato sono stati presentati diversi progetti da Sat spa, alcuni dei quali sono da considerarsi completi e cantierabili, con l’obbiettivo di innalzare lo standard di sicurezza in alcuni tratti del tracciato e migliorare la viabilità del Corridoio tirrenico, con notevole beneficio per residenti, turisti e utenti che giornalmente si trovano a transitare su quella superstrada. Non sarà un’autostrada, quindi, ma una superstrada moderna. Con l’approvazione di questo Ordine del giorno, il Governo Meloni s’impegna a finanziare, con il primo provvedimento utile, nei limiti di finanza pubblica, i lotti del tratto della SS 1 Aurelia, già definiti cantierabili e i cui progetti sono stati approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici“, conclude Fabrizio Rossi.