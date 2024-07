Marina, Del Santo: “Pavimentazione del lungomare precaria, vie interne impraticabili”

Grosseto. Sarà discussa nel Consiglio comunale di martedì 30 luglio l’interrogazione della consigliera Marilena Del Santo (Grosseto Città Aperta) sui problemi di Marina di Grosseto.

Del Santo si dice “preoccupata per la situazione del lungomare Leopoldo II di Lorena, con la pavimentazione che in alcuni tratti è in uno stato così precario da rendere difficile anche solo passeggiare”.

“Ancora peggiore – secondo la consigliera comunale – è la situazione delle vie interne, come via delle Orchidee, via del Ciclamino e delle zone limitrofe, dove le radici delle piante hanno reso le condizioni dell’asfalto completamente inadeguate, al limite dell’impraticabile”.

“Tutto questo – scrive Del Santo – crea situazioni di pericolo per passanti e automobilisti e una situazione di oggettivo disagio per la frazione, che subisce anche un evidente danno di immagine in un momento così importante dell’anno, quando Marina di Grosseto è frequentata non soltanto dai residenti e dai grossetani che si concedono una giornata al mare, ma anche da tanti turisti”.

Per questo la consigliera chiede al sindaco e alla Giunta di “individuare le maggiori criticità presenti sul territorio e di elaborare un piano di interventi urgenti per sanare le situazioni di maggiore pericolo”.

Del Santo auspica anche che in futuro “si possa intervenire con maggiore tempestività e programmazione per evitare il ripetersi di questi disagi, soprattutto nella stagione estiva”.