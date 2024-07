Autonomia differenziata: il Sunia aderisce al Comitato per il referendum

Grosseto. Il Sunia territoriale di Grosseto aderisce al Comitato provinciale del referendum contro l’autonomia differenziata.

“Pertanto, invitiamo tutti gli associati al Sunia della federazione provinciale grossetana e gli inquilini tutti a firmare il referendum. Lo si può fare recandosi nella sede provinciale di via Manetti 21, dove sarà allestito da lunedì 29 luglio un banchetto permanente – dichiara Antonio Terribile, segretario provinciale del Sunia, in un comunicato –. Il nostro sindacato può spiegare bene quello che da 25 anni è avvenuto con il trasferimento alle Regioni delle competenze per le politiche della casa: segnalando i diritti differenti tra i lavoratori che pur svolgendo uguali mansioni hanno contratti diversi, assegnatari con diritti non uguali anche nello stesso comune, enti di gestione con diverse ragioni sociali, ma soprattutto l’assenza del Governo nelle politiche abitative. L’Italia è unita ed i diritti devono essere uguali per tutt*”.