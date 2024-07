Dl Infrastrutture, Simiani: “Dopo ritardi sulla laguna, nessuna risorsa per Grosseto”

Grosseto. “Tutti gli emendamenti che riguardavano la provincia di Grosseto presentati al Decreto Infrastrutture sono stati bocciati dalla destra: dalle risorse per il completamento della Tirrenica (sia dell’intera tratta che per il primo lotto già cantierabile) alla bonifica dell’area ex Sitoco di Orbetello, fino alla messa in sicurezza della strada statale 439 Sarzanese – Valdera, nel comune di Massa Marittima”: è quanto dichiara il capogruppo del Pd in Commissione ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, sulle votazioni svolte oggi, giovedì 25 luglio, alla Camera dei Deputati.

“Dopo i continui ritardi, da parte del Ministero dell’ambiente, per l’approvazione della proposta di legge per il Consorzio della laguna di Orbetello (nonostante la situazione sia attualmente gravissima) ed il mio ordine del giorno al Decreto Liste d’attesa, che avrebbe garantito risorse per lo sviluppo della Scuola di chirurgia robotica di Grosseto, respinto ieri a Montecitorio, arriva per il nostro territorio l’ennesima doccia fredda di un Governo ostile e di una maggioranza di destra che tradisce gli elettori”: conclude Marco Simiani.