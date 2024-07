Autonomia differenziata: al via in città la raccolta firme per il referendum abrogativo

Grosseto. Nell’ambito della campagna referendaria per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata, il Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto informa la cittadinanza che il primo banchetto per la raccolta delle firme necessarie alla convocazione del referendum si terrà alla libreria Palomar, gentilmente messa a disposizione in piazza Dante venerdì 26 luglio, dalle 17 alle 20. Per firmare è sufficiente essere muniti di un valido documento di riconoscimento (carta di identità o patente di guida).

“Sono i primi giorni della campagna referendaria, ma in tutta la nostra provincia, in tutta la Toscana e in tutt’Italia si sono mobilitati centinaia di banchetti nelle piazze, nei luoghi di lavoro e di vita – si legge in una nota del Comitato -. Sono attivi le militanti e i militanti, le volontarie e i volontari di moltissime associazioni, dei sindacati e delle organizzazioni politiche democratiche e antifasciste. È una lotta contro il tempo. Il quesito referendario è stato accettato dalla Cassazione, i moduli per la raccolta delle firme vidimati dai tribunali e dai segretari comunali, gli autenticatori previsti per legge sono pronti. Le firme (almeno 600.000 per avere un sufficiente margine di sicurezza) devono essere raccolte entro il 30 settembre per poter votare nella primavera 2025 Sì all’abrogazione. I sondaggi più accreditati indicano una propensione al voto del 55% e la possibilità della vittoria del Sì con un ampio margine. È un modo anche per rinvigorire la nostra democrazia e ostacolare la politica antipopolare del governo della destra esteema”.

“La legge Calderoli sull’autonomia differenziata va abrogata perché spaccherà l’Italia in tante piccole repubblichette inefficienti, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili disuguaglianze sociali, a danno di tutta la collettività e, in particolare, di lavoratrici e lavoratori – termina il comunicato –, pensionate e pensionati, giovani e donne”.