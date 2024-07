Minozzi fuori dalla Giunta, i consiglieri Pd: “Una misera storia di potere e ricatti”

Grosseto. “Il sindaco di Grosseto ha preso la decisione di ritirare le deleghe all’assessore Minozzi, tra cui quella al sociale, lo ha fatto giustificandosi che in democrazia la legge dei numeri e delle rappresentanze volenti o nolenti è determinante”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del Pd di Grosseto.

“Peccato che proprio per il principio democratico i componenti del movimento Nuovo Orizzonte Civico siano in consiglio con i voti che alcuni grossetani hanno dato loro perché candidati con la Lega e non per essere passati successivamente al Noc. Una scelta ed una giustificazione che denota tutta la debolezza del primo cittadino e che solleva numerosi interrogativi sulla gestione politica della città – sottolinea il Pd –. D’altronde quando Cosimo Pacella, capo dell’associazione culturale nata appunto dalla fuoriuscita dalla Lega, dichiara che adesso si potrà andare tranquilli fino a fine legislatura con un gruppo unito, si evince il ricatto bello e buono sul quale si sono fondate le controverse trattative. Come se per i consiglieri eletti in maggioranza non fosse doverosa prima di tutto una responsabilità nel mantenere una stabilità che porti a compimento gli impegni e soprattutto gli investimenti irripetibili del Pnrr”.

“Già tre anni fa, in Consiglio comunale, erano state sollevate critiche riguardo al metodo di ripartizione delle deleghe, basato più sui voti presi che sulle competenze tecniche e politiche – sottolinea il Pd –. Con la scelta della Minozzi, così come di altri assessori, la città ha pagato pegno, dare nomine senza competenze tecniche e politiche portava lo scotto dell’inesperienza, limite che l’assessore ad esempio evidenziò con il progetto ‘Sostegno alla locazione 2024’. Oggi, dopo aver investito risorse umane ed economiche per formare un assessore, proprio quando il suo lavoro iniziava a dare qualche risultato, si torna al punto di partenza per mere logiche di potere. È oramai evidente come, in questa amministrazione, vi sia una mancanza di proposte, una conduzione autoritaria e improvvisata, un clima di scontro e di sfiducia dei cittadini, per non parlare poi di una gestione precaria del bilancio comunale. Oggi in questo quadro la revoca delle deleghe alla Minozzi rappresenta la naturale conseguenza di una situazione politica in continuo deterioramento”.

“Per la sete di potere del Noc, perché di questo si parla, ne pagano le spese una donna e il sociale, icone per le quali invece c’è ancora un enorme lavoro da fare e tutto questo perché nessuno si assume la responsabilità ed il dovere di rinunciare alle proprie ambizioni in favore della comunità che rappresenta. Un’ operazione che, invece di rafforzare la posizione del sindaco in Consiglio comunale, ne mina la sua credibilità agli occhi dei grossetani. In questo senso le rassicurazioni di Pacella di arrivare a fine legislatura hanno paradossalmente un effetto boomerang – termina la nota –, la caduta è inesorabilmente iniziata e l’ epilogo è dietro l’angolo con tutte le negatività che si porterà dietro a danno dei grossetani”.