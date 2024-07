L’opposizione: “Salta la II commissione, colpa della maggioranza e delle sue lotte intestine”

Grosseto. “Stamani, la II commissione con all’ordine del giorno importantissimi punti legati al bilancio dell’Ente, è stata annullata per mancanza del numero legale”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri commissari di opposizione a Grosseto.

“Le commissioni consiliari sono strumenti istituzionali previsti dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale – continua la nota -. Hanno una funzione importantissima di approfondimento e studio degli atti in discussione, propedeutica alle sedute del Consiglio. Alla maggioranza corre l’obbligo di garantire il numero legale, per ogni seduta. Ma ciò significa rispettare gli impegni presi con gli elettori; ossia esserci, partecipare, lavorare per la cittadinanza. E invece, sono ormai molti mesi che il numero legale viene spesso garantito dalla presenza dei consiglieri commissari di minoranza. Il disinteresse è alto ed a questo si aggiungono le guerre di potere tutte interne al gruppo che sostiene il sindaco”.

“E’ eloquente: coloro i quali stanno alimentando la crisi del centrodestra per qualche poltrona in più, sono i primi a disertare i lavori nelle commissioni – prosegue il comunicato –. E ciò comporta ingovernabilità, ritardi, dispendio di energie e risorse economiche. Stamani erano presenti 8 dipendenti pubblici tra dirigenti e funzionari e la loro professionalità è stata mortificata dall’impossibilità di fare il proprio lavoro a causa di una imbarazzante mancanza di rispetto, per non dire menefreghismo, verso le istituzioni. Prevalgono prove di forza, guerre intestine, comportamenti incuranti del fatto che sono loro la maggioranza di un Comune capoluogo di provincia”.

“82mila persone attendono soluzioni ai problemi reali, non ingovernabilità, lotte di partito, assenteismo cronico – termina la nota -. Invece di pensare alle poltrone, venissero in commissione, se hanno capacità e idee da sviluppare. Perché, forse il problema è anche questo”.