Dl Infrastrutture, Simiani: “Finanziare la Tirrenica, dopo bluff di Salvini la destra sia coerente”

“Finanziare i lotti già cantierabili della Tirrenica, in particolare il tratto che va da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, in provincia di Livorno”: è quanto chiede un emendamento del Pd, a prima del capogruppo in Commissione Ambiente della Camera Marco Simiani, al Decreto Infrastrutture attualmente in discussione a Montecitorio e che presenta già norme condivisibili per semplificare il passaggio dei progetti da Anas a Sat.

“Il decreto presenta norme per realizzare opere urgenti per la viabilità nazionale: è quindi l’occasione unica per fare chiarezza sulla volontà della destra di finanziare veramente la Tirrenica che ad oggi, nonostante le rassicurazioni del Governo Meloni, è stata completamente dimenticata dal Ministro Salvini. Adesso i colleghi della maggioranza non hanno più scuse: facciamo appello alla loro coerenza affinché sottoscrivano e votino questo emendamento”: conclude Marco Simiani.