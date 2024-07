Linea ferroviaria Tirrenica, l’Udc: “Troppi guasti e disservizi, necessario potenziamento”

Grosseto. L’ultimo grave inconveniente sulla Tirrenica ripropone ancora una volta il tema di una linea ferroviaria molto importante, ma con tempi di percorrenza in genere elevati, con guasti frequenti, in particolare alle linee elettriche, e con una dotazione di materiale rotabile non adeguata al ruolo strategico della linea.

Dopo il guasto che si è verificato nei giorni scorsi nei pressi di Giuncarico attorno alle 16, la linea è tornata in piena funzione poco dopo le 23 e con ritardi fino a un massimo di 140 minuti per 4 treni dell’Alta Velocità, fino a 200 minuti per 9 Intercity e fino a 170 minuti per 9 Regionali. Mentre 9 Regionali sono stati cancellati o limitati nel percorso.

“Sono dati – spiega in una nota l’Udc di Grosseto – che dimostrano gli effetti e i disagi provocati da un singolo episodio, che non è certo l’unico, e che spingono l’Udc della provincia di Grosseto a chiedere con forza a Regione, Trenitalia, Rfi e Governo, impegni concreti per potenziare la linea ferrovia Tirrenica”.