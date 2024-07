Dl Agricoltura, Rossi: “Da Governo Meloni più fondi per il rilancio del settore”

Roma. “Sarà di oltre 500 milioni di euro l’intervento riservato dal Governo Meloni per il rilancio di un settore primario come quello dell’agricoltura. Risorse finanziarie messe in campo e finalizzate per passare da uno stato di emergenza, che finalmente è terminato, a quello della ripartenza e della progettazione futura. Una rotta, quella tracciata dal Ministro Lollobrigida, che vanta una visione strategica tesa a prevenire le emergenze e non ad inseguirle”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Sono davvero tante le risorse messe in campo da questo Governo per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Risorse utili per poter affrontare in modo concreto il futuro di questo importante settore dell’economia italiana. Risorse destinate alle varie filiere, alla semplificazione e all’efficientamento dei contributi agricoli, alla riduzione del costo del denaro e alla facilitazione dell’accesso al credito, ma anche risorse destinate alla lotta contro le malattie delle piante, come la Xylella, alla tutela di razze autoctone, alla Peste suina africana, per arrivare a interventi di biosicurezza delle imprese, con l’impiego di circa 170 unità dell’Esercito, in collaborazione con il Ministro Crosetto, e la riconduzione del Comando Cufaa dell’Arma dei Carabinieri sotto il Ministero dell’agricoltura. Inoltre, importante è stato il lavoro portato avanti dal sottosegretario Patrizio La Pietra, sul tema ‘Granaio Italia’. Davvero una svolta storica, a supporto di un settore fondamentale come quello a sostegno della filiera della produzione cerealicola del grano duro.

Ma c’è di più: un’attenzione è stata riservata alle assicurazioni e la tutela assistenziale degli agricoltori, finalizzata sia all’incremento degli assicurati che a quella nel ricoprire buchi lasciati dalle precedenti amministrazioni. La stabilità nel settore agricolo e in tutto l’indotto si crea solo se ci sono regole chiare, condivise e rispettate da tutti gli attori in campo, che sgombri il campo da qualsiasi possibilità di eventuali abusi. Ecco, questi, sono solamente alcuni degli interventi previsti nel Dl Agricoltura presentato dal Ministro Francesco Lollobrigida e approvato in maniera definitiva. Un provvedimento, quest’ultimo, ampio ed importante, che in sede di dibattito parlamentare ha suscitato sia interesse che collaborazione, al fine di migliorare e mettere a punto le misure previste. Anche questo è un modo di dire basta a chi, come sempre, propone opposizione fine a se stessa solo a parole. A tutto questo il Governo Meloni e Fratelli d’Italia rispondono con i fatti ed i risultati, in modo semplice e chiaro”, conclude Fabrizio Rossi.