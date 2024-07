Dl Agricoltura, il Pd: “Nessuna opera per dissesto e siccità, Governo punisce solo la Toscana”

“Nessuna risorsa per le opere della Toscana necessarie per garantire la risorsa idrica e contrastare il dissesto idrogeologico, in un provvedimento peraltro dove vengono finanziate altre opere simili in numerose regioni”: è quanto dichiarano i deputati del Pd Emiliano Fossi e Marco Simiani sugli ordini del giorno al Decreto Agricoltura respinti oggi, giovedì 11 luglio, dall’Aula di Montecitorio.

“Gli interventi avrebbero riguardato, nello specifico, il fiume Albegna, in provincia di Grosseto, il torrente Marinella ed il fiume Bisenzio, in provincia di Firenze, il torrente Falchereto, in provincia di Pistoia, ed il rio San Bartolomeo in provincia di Pisa. La destra sta evidentemente penalizzando solo la Toscana, già colpita duramente da siccità e alluvioni. Siamo di fatto sconcertati da un’azione punitiva nei confronti della nostra regione: dopo gli emendamenti al decreto bocciati sia alla Camera che al Senato, viene chiusa ogni possibile trattativa da un Governo palesemente ostile. Il rammarico più grande è stato però il comportamento dei colleghi di maggioranza eletti nei nostri territori, che ancora una volta si sono girati dall’altra parte”: concludono i deputati