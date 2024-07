Nuovo carcere, Rossi: “Fondamentale accelerare iter”

Grosseto. “Eravamo consapevoli che la situazione a Sollicciano era grave. Purtroppo, ne abbiamo ereditato gli effetti nefasti. Se da un lato quest’ultimo deve essere ammodernato, per l’altro, il Ministro Nordio e il Sottosegretario Andrea Del Mastro hanno già invece tracciato la rotta da seguire: rigenerazione urbana con un carcere di nuova generazione a Grosseto nell’ex caserma ‘Barbett'”, oggi in disuso”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Carlo Nordio, sia nella relazione alle Camere sullo stato della giustizia, che durante la lectio magistralis tenuta a Firenze un mese fa, che tra l’altro ho avuto l’onore di presentare, ha più volte citato l’innovativo recupero che verrà effettuato nell’area dell’ex caserma Barbetti, con la conversione in un carcere di nuova generazione. L’area, situata nelle vicinanze dell’ospedale di Grosseto, è chiusa da oltre due anni, ma già pronta, con un progetto innovativo, che sarà dedicato ad un istituto di pena all’avanguardia, moderno e pronto a progetti anche per il ‘fuori carcere’ nel quale poter riversare circa 500 detenuti, ma anche con un’area dedicata ai detenuti con problemi psichiatri (Rems).

Opera innovativa, che già è in uno stato molto avanzato di progettazione. Una formula di rigenerazione urbana di un’area degradata che ben si addice al recupero di aree del Demanio militare in disuso. Dopo questi ultimi episodi, diventa quantomai opportuno accelerare sul progetto ‘Grosseto’, facendone una priorità. Dopo aver parlato con il Sottosegretario Del Mastro e il Ministro Nordio in varie occasioni, c’è tutta la volontà di trovare anche le risorse economiche per realizzarlo. Questo Governo, ancora una volta, non si smentisce e traccia la giusta rotta da seguire per dare risposte concrete a domande ormai ataviche, risposte che i cittadini chiedono da tempo e in passato non hanno mai avuto esito”, conclude Fabrizio Rossi.