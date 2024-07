15 poliziotti a Grosseto, Fratelli d’Italia “Sicurezza dei cittadini è priorità del Governo”

Grosseto. “Si rafforza con 15 nuove unità la Questura di Grosseto. Uomini e donne in divisa che andranno a rafforzare l’organico della Polizia di Stato, per garantire più sicurezza ai cittadini. Ringraziamo il Governo Meloni, ed in particolare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario Wanda Ferro, per l’attenzione riservata ancora una volta alla Maremma e al suo territorio”: a dichiararlo, in una nota, il deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, e il responsabile provinciale del dipartimento sicurezza del partito, Paolo Serra.

“La sicurezza dei cittadini è stata da sempre una nostra priorità. Il Governo nazionale, attraverso lo sforzo profuso dal Ministero dell’Interno, sta incrementando in tutta Italia il numero delle Forze dell’Ordine. Infatti, è notizia di quest’ultimi giorni, che oltre 4.800, tra poliziotti e carabinieri stanno prendendo servizio nel nostro Paese, tra i quali ben 15 sono stati destinati alla Questura di Grosseto. Infine, nelle maggiori località turistiche italiane è previsto, durante la stagione estiva, un ulteriore rinforzo con oltre 2.000 unità tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Donne e uomini in divisa pronti ad offrire un importante contributo a tutti il Paese nella lotta contro ogni forma di illegalità, per dare sicurezza ai cittadini e turisti. Grazie al lavoro portato avanti da sempre da parte di Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni, la sicurezza è ritornata ad essere una delle maggiori priorità politica nazionale”, concludono Fabrizio Rossi e Paolo Serra.